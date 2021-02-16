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14:38 (мск), источник: Погода Mail.ru

В космосе сфотографировали необычное образование

Такие объекты появляются возле молодых звезд.

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Источник: ESA/Hubble & NASA, B. Nisini
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Космический телескоп «Хаббл» показал одно из самых редких и красивых зрелищ на ночном небе — сразу два объекта Хербига-Аро.

Они известны как HH46 и HH47 и находятся на расстоянии более 1400 световых лет от Земли в созвездии Паруса.

Эти небольшие участки туманностей, связанные с молодыми звёздами, образуются, когда газ, выброшенный этими звёздами, вступает во взаимодействие с близлежащими облаками газа и пыли на скоростях в несколько сотен километров в секунду.

Объекты Хербига — Аро наблюдают в областях звездообразования. Иногда они видны возле одиночных звёзд и вытянуты вдоль оси вращения последних.

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