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17:08 (мск), источник: Погода Mail.ru

Из-за аномальных холодов в США Луизиана покрылась льдом (фото)

Деревья превратились в зеленые сосульки

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В середине февраля на юг США пришли аномальные холода и снежные бури. Например, в Техасе впервые за последние 30 лет температура воздуха достигла рекордно низких показателей в минус 18 градусов. Из-за снегопадов и мороза в штатах Техас, Луизиана, Кентукки, Северная Каролина и Миссури перекрыты некоторые дороги и регулярно случаются перебои с электричеством.

Накануне в Луизиане прошел ледяной дождь, из-за которого некоторые города и районы оказались в буквальном смысле застывшими.

В соцсетях появились кадры, снятые на озере в Государственном парке Лейк Фосс Пойнт, где с гигантских кипарисов свисают длинные сосульки. Аномальная погода сковала льдом зеленые деревья, траву и цветы, не говоря уже о том, что дороги превратились в каток.

Екатерина Гура

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