Из-за аномальных холодов в США Луизиана покрылась льдом (фото)
Деревья превратились в зеленые сосульки
Деревья превратились в зеленые сосульки
В середине февраля на юг США пришли аномальные холода и снежные бури. Например, в Техасе впервые за последние 30 лет температура воздуха достигла рекордно низких показателей в минус 18 градусов.
Накануне в Луизиане прошел ледяной дождь,
В соцсетях появились кадры, снятые на озере в Государственном парке Лейк Фосс Пойнт, где с гигантских кипарисов свисают длинные сосульки. Аномальная погода сковала льдом зеленые деревья, траву и цветы, не говоря уже о том, что дороги превратились в каток.
Екатерина Гура