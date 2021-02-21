Пыль из Сахары снова двинулась на Европу и Америку (фото)
В Испании ожидается «кровавый дождь».
В Испании ожидается «кровавый дождь».
Спутник NOAA-20 сфотографировал гигантское облако песка и пыли, двигающееся из Африки в Америку и Западную Европу.
По подсчетам ученых, ежегодно сильные сезонные ветры переносят более 180 миллионов тонн пыли из Сахары через Средиземное море и Атлантический океан.
Синоптики в Испании и Франции уже озвучили предупреждение для местных жителей. В Испании ожидают традиционный «кровавый дождь»: красноватые потоки пыли из Сахары обычно сопровождаются дождями,
Ранее похожее явление наблюдали
Анна Лысенко