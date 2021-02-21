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17:47 (мск), источник: Погода Mail.ru

Пыль из Сахары снова двинулась на Европу и Америку (фото)

В Испании ожидается «кровавый дождь».

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Источник: NASA

Спутник NOAA-20 сфотографировал гигантское облако песка и пыли, двигающееся из Африки в Америку и Западную Европу.

По подсчетам ученых, ежегодно сильные сезонные ветры переносят более 180 миллионов тонн пыли из Сахары через Средиземное море и Атлантический океан.

Синоптики в Испании и Франции уже озвучили предупреждение для местных жителей. В Испании ожидают традиционный «кровавый дождь»: красноватые потоки пыли из Сахары обычно сопровождаются дождями, из-за чего улицы покрываются потоками, напоминающими кровь. Во Франции основной удар на себя примут Пиренеи.

Ранее похожее явление наблюдали 7—8 февраля. Большинство европейских стран оказались засыпаны оранжевой пылью.

Анна Лысенко

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