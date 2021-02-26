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10:43 (мск), источник: Погода Mail.ru

На Гавайях сфотографировали «потустороннюю» молнию

Невероятное и очень редкое зрелище, которое непросто увидеть с земли.

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Источник: NOIRLab / NSF / AURA / A. Smith

Камеры обсерватории Джемини на Гавайях сфотографировали впечатляющее «световое шоу» в атмосфере на большой высоте.

На снимок попали одновременно красные спрайты и синие джеты, слившись в один «поток» и ярко осветив облако внизу.

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Джеты — это вид молний в верхней атмосфере, напоминающий трубки-конусы синего цвета. Высота джетов может достигать 40—70 км. Спрайты — электрические разряды холодной плазмы, бьющей в мезосфере и термосфере. Они появляются в сильную грозу на высоте примерно от 50 до 130 км (высота появления «обычных» молний — не более 16 км) и достигают в длину до 60 км и до 100 км в диаметре.

Невероятную грозу наблюдали еще в июле 2017 года, но в исследовательской лаборатории NOIRLab только сейчас обнаружили и опубликовали снимок. Обсерватория использует камеры телескопов для отслеживания плохой погоды. Аппараты делают снимки неба каждые 30 секунд.

Сфотографировать джеты и спрайты с земли очень сложно — они находятся слишком высоко и закрыты грозовыми облаками. В NOIRLab фотографию джетов и спрайтов назвали самой удачной из всех сделанных в обсерватории до сих пор.

Анна Лысенко

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