На Гавайях сфотографировали «потустороннюю» молнию
Невероятное и очень редкое зрелище, которое непросто увидеть с земли.
Невероятное и очень редкое зрелище, которое непросто увидеть с земли.
Камеры обсерватории Джемини на Гавайях сфотографировали впечатляющее «световое шоу» в атмосфере на большой высоте.
На снимок попали одновременно красные спрайты и синие джеты, слившись в один «поток» и ярко осветив облако внизу.
Джеты — это вид молний в верхней атмосфере, напоминающий
Невероятную грозу наблюдали еще в июле 2017 года, но в исследовательской лаборатории NOIRLab только сейчас обнаружили и опубликовали снимок. Обсерватория использует камеры телескопов для отслеживания плохой погоды. Аппараты делают снимки неба каждые 30 секунд.
Сфотографировать джеты и спрайты с земли очень сложно — они находятся слишком высоко и закрыты грозовыми облаками. В NOIRLab фотографию джетов и спрайтов назвали самой удачной из всех сделанных в обсерватории до сих пор.
Анна Лысенко