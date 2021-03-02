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12:13 (мск), источник: Погода Mail.ru

«Хаббл» сфотографировал голубую галактику

В ней невероятно много молодых звезд.

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Источник: ESA/Hubble & NASA, V. Antoniou
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Примерно в 100 миллионах световых лет от нас в созвездии Жираф находится красивая спиральная галактика с перемычкой NGC 2336.

Самое детальное фото этого впечатляющего космического объекта получил космический телескоп «Хаббл».

Гигантская галактика простирается на 200 тысяч световых лет в диаметре, а ее «пышные» рукава сияют всеми оттенками голубого с небольшими оранжевыми вкраплениями и красным центром.

Голубые зоны галактики — это области молодых звезд, а оранжевые и красные — старых.

Анна Лысенко

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