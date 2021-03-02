«Хаббл» сфотографировал голубую галактику
В ней невероятно много молодых звезд.
В ней невероятно много молодых звезд.
Примерно в 100 миллионах световых лет от нас в созвездии Жираф находится красивая спиральная галактика с перемычкой NGC 2336.
Самое детальное фото этого впечатляющего космического объекта получил космический телескоп «Хаббл».
Гигантская галактика простирается на 200 тысяч световых лет в диаметре, а ее «пышные» рукава сияют всеми оттенками голубого с небольшими оранжевыми вкраплениями и красным центром.
Голубые зоны галактики — это области молодых звезд, а оранжевые и красные — старых.
Анна Лысенко