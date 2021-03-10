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14:05 (мск), источник: Погода Mail.ru

В космосе заметили необычный поток из древней черной дыры

Она появилась на заре Вселенной.

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Источник: NASA

Астрономы заметили необычно длинную струю частиц, источником которой стала сверхмассивная черная дыра, появившаяся на заре формирования Вселенной.

Джет вылетел из молодой галактики на расстоянии около 12,7 миллиарда световых лет от Земли. Его удалось зафиксировать благодаря космическому рентгеновскому телескопу «Чандра».

Если данные других телескопов подтвердят это наблюдение, джет укажет на самую отдаленную черную дыру из известных науке. Он также поможет узнать, как появились первые сверхмассивные черные дыры.

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Джетами называют струи плазмы, вырывающиеся из центров черных дыр, активных галактик, квазаров и радиогалактик. Открытый «Чандрой» радиоисточник получил обозначение PSO J352.4034−15.3373 (для краткости PJ352−15). Он «установил» сразу несколько астрономических рекордов.

Во-первых, это самый длинный поток из известных, который появился в течение первого миллиарда лет после Большого взрыва. Излучение было обнаружено на расстоянии около 160 тысяч световых лет от квазара. Для сравнения, весь Млечный Путь охватывает около 100 тысяч световых лет.

Во-вторых, PJ352−15 находится примерно на 300 миллионов световых лет дальше, чем самый далекий рентгеновский джет, зарегистрированный до него.

Невероятная длина джета означает, что сверхмассивная черная дыра, питающая его, росла длительное время, говорят ученые.

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