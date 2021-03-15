Пекин накрыла густая пыльная буря (фото)
Городские пейзажи напоминают кадры постапокалиптических фильмов
Городские пейзажи напоминают кадры постапокалиптических фильмов
Китайскую столицу накрыла сильная пыльная буря, которая окрасила небо в оранжевый цвет. Местные власти выпустили предупреждение и ввели в Пекине режим повышенной готовности.
Жителям Пекина рекомендовали не выходить из дома без острой необходимости и обязательно надевать защитную маску на улице. Сообщается, что
Напомним, что накануне мощная пыльная буря обрушилась и на Саудовскую Аравию.
Екатерина Гура