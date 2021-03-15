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13:56 (мск), источник: Погода Mail.ru

Пекин накрыла густая пыльная буря (фото)

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Китайскую столицу накрыла сильная пыльная буря, которая окрасила небо в оранжевый цвет. Местные власти выпустили предупреждение и ввели в Пекине режим повышенной готовности. Из-за пыли резко упала видимость на дорогах, а загрязнение воздуха в несколько десятков раз превысило допустимые нормы.

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Жителям Пекина рекомендовали не выходить из дома без острой необходимости и обязательно надевать защитную маску на улице. Сообщается, что из-за бури были задержаны и отменены некоторые авиарейсы, а также нарушена работа железнодорожного транспорта. По прогнозам синоптиков, буря продлится до утра 16 марта.

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Напомним, что накануне мощная пыльная буря обрушилась и на Саудовскую Аравию.

Екатерина Гура

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