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12:20 (мск), источник: Погода Mail.ru

Впервые показано зарождение полярного сияния на Юпитере

Оно чрезвычайно мощное.

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Источник: NASA
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Как и на Земле, на Юпитере тоже бывают полярные сияния. Их масштабы на порядки превосходят земные, но для наших глаз эти грандиозные «световые шоу» невидимы, ведь речь идет об ультрафиолетовом излучении.

Наземные и орбитальные телескопы не дают рассмотреть полярные сияния на Юпитере в деталях, ведь могут захватить их только «в профиль», сообщает NASA, а космические зонды «Вояджер», «Галилео» и «Кассини» пролетали слишком далеко от планеты и не захватывали полюса, где происходят полярные сияния.

Только сейчас данные данные космического аппарата «Юнона», запущенного для изучения Юпитера в 2011 году, позволили приоткрыть завесу тайны над этим атмосферным явлением.

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Как оказалось, мощные магнитные бури рождаются на темной стороне Юпитера незадолго до рассвета. По мере вращения планеты они перемещается на дневную сторону, где структурно сложные и очень яркие полярные сияния становятся еще ярче. Они испускают в космос сотни, а то и тысячи гигаватт ультрафиолетового света.

Полярные сияния Юпитера создаются постоянным дождем из высокоэнергетических электронов, в основном вылетевших из атмосферы Ио. Они ускоряются вдоль силовых линий магнитного поля к полюсам Юпитера, где попадают в верхние слои атмосферы и взаимодействуют с газами, создавая свечение.

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