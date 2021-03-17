Впервые показано зарождение полярного сияния на Юпитере
Оно чрезвычайно мощное.
Оно чрезвычайно мощное.
Как и на Земле, на Юпитере тоже бывают полярные сияния. Их масштабы на порядки превосходят земные, но для наших глаз эти грандиозные «световые шоу» невидимы, ведь речь идет об ультрафиолетовом излучении.
Наземные и орбитальные телескопы не дают рассмотреть полярные сияния на Юпитере в деталях, ведь могут захватить их только «в профиль», сообщает NASA, а космические зонды «Вояджер», «Галилео» и «Кассини» пролетали слишком далеко от планеты и не захватывали полюса, где происходят полярные сияния.
Только сейчас данные данные космического аппарата «Юнона», запущенного для изучения Юпитера в 2011 году, позволили приоткрыть завесу тайны над этим атмосферным явлением.
Как оказалось, мощные магнитные бури рождаются на темной стороне Юпитера незадолго до рассвета. По мере вращения планеты они перемещается на дневную сторону, где структурно сложные и очень яркие полярные сияния становятся еще ярче. Они испускают в космос сотни, а то и тысячи гигаватт ультрафиолетового света.
Полярные сияния Юпитера создаются постоянным дождем из высокоэнергетических электронов, в основном вылетевших из атмосферы Ио. Они ускоряются вдоль силовых линий магнитного поля к полюсам Юпитера, где попадают в верхние слои атмосферы и взаимодействуют с газами, создавая свечение.
Анна Лысенко