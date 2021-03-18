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18:01 (мск), источник: Погода Mail.ru

Астрономы впервые увидели в космосе таинственную «медузу»

Призрачная структура была видна в течение 12 часов на пяти радиочастотах.

Команда ученых из Австралии и Италии во время наблюдения скопления галактик Abell 2877 с помощью низкочастотного радиотелескопа MWA обнаружила в космосе призрачную структуру, которая своим видом напоминала медузу.

Ведущий автор исследования и кандидат наук Торранс Ходжсон сказал, что они наблюдали «космическую медузу» в течение 12 часов на пяти радиочастотах между 87,5 и 215,5 мегагерцами. Эта «радио-медуза» пока является мировым рекордсменом с очень ярким светом на обычных частотах FM-радио и почти исчезает на частоте 200 МГц. По словам Ходжсона, ни одно другое внегалактическое излучение, подобное этому, не исчезало так быстро.

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Ученый пояснил, что сначала они не могли объяснить эту структуру и им пришлось заниматься «космической археологией», чтобы понять древнюю историю медузы.

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Рабочая версия появления структуры гласит следующее: около 2 миллиардов лет назад скопление сверхмассивных черных дыр из нескольких галактик извергло мощные струи плазмы. Эта плазма со временем поблекла и затихла. Но, вероятно, что совсем недавно она начала смешиваться с очень мягкими ударными волнами, проходящими через систему, что ненадолго воспламенило ее, сделав видимой для радиотелескопа, пишет Phys.org со ссылкой на исследование в 
журнале Astrophysical Journal.

Сообщается, что при наблюдении с Земли размеры «медузы» составляют более трети диаметра Луны, но увидеть ее можно только с помощью низкочастотных радиотелескопов.

Екатерина Гура

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