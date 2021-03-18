В Поволжье выпал желтый снег
Причиной необычного явления оказался песок из пустыни
Причиной необычного явления оказался песок из пустыни
Жители нескольких регионов Поволжья с удивлением обнаружили на улицах свежий снег желтого цвета. Фото и видео необычного явления люди публиковали в соцсетях. Многие из очевидцев делали предположения о химикатах в воздухе, но метеорологи все объяснили.
Как рассказали специалисты, на территорию России пришли воздушные массы из Средней Азии, которые принесли с собой пылевые частицы. Обычно такие потоки с песком приходят из Казахстана в середине апреле, когда снега в России уже нет, а потому такие пыльные бури остаются незамеченными.
Напомним, мощная пыльная буря в середине марта накрыла Китай и Монголию. В Пекине был объявлен режим повышенной готовности.
Екатерина Гура