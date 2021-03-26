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13:00 (мск), источник: Погода Mail.ru

В Исландии на берег вынесло огромные ледяные «бриллианты» (фото)

Туристы спешат полюбоваться уникальным зрелищем.

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В середине марта Исландия снова открыла свои границы для туристов, уже вакцинированных от COVID-19. Первые путешественники, посетившие страну, спешат посетить Бриллиантовый пляж в пяти часах езды от Рейкьявика, чтобы увидеть по-настоящему удивительное зрелище.

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Это место в ледниковой лагуне Йёкюльсаурлоун считают одним из самых красивых на острове. Ледник здесь стремительно отступает, а лагуна растет буквально на глазах. За последние 15 лет Йёкюльсаурлоун вырос в два раза.

Отколовшиеся от ледника прозрачные глыбы выстраиваются в так называемую «призрачную процессию айсбергов», а более мелкие фрагменты выносит на берег. Сияющие в солнечных лучах, они напоминают россыпь огромных бриллиантов.

Туристы делятся самыми яркими фотографиями из Йёкюльсаурлоуна в соцсетях.

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Анна Лысенко

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