В Исландии на берег вынесло огромные ледяные «бриллианты» (фото)
Туристы спешат полюбоваться уникальным зрелищем.
Туристы спешат полюбоваться уникальным зрелищем.
В середине марта Исландия снова открыла свои границы для туристов, уже вакцинированных от COVID-19. Первые путешественники, посетившие страну, спешат посетить Бриллиантовый пляж в пяти часах езды от Рейкьявика, чтобы увидеть
Это место в ледниковой лагуне Йёкюльсаурлоун считают одним из самых красивых на острове. Ледник здесь стремительно отступает, а лагуна растет буквально на глазах. За последние 15 лет Йёкюльсаурлоун вырос в два раза.
Отколовшиеся от ледника прозрачные глыбы выстраиваются в так называемую «призрачную процессию айсбергов», а более мелкие фрагменты выносит на берег. Сияющие в солнечных лучах, они напоминают россыпь огромных бриллиантов.
Туристы делятся самыми яркими фотографиями из Йёкюльсаурлоуна в соцсетях.
Анна Лысенко