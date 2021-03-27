Токио утонул в цветах сакуры (фото)
Пик цветения длится уже несколько дней.
Пик цветения длится уже несколько дней.
В столице Японии пик цветения сакуры. Пользователи соцсетей массово делятся фотографиями Токио, утопающего в розовых и белых цветах.
Несмотря на COVID-19, жители города гуляют в парках и фотографируются на фоне деревьев.
В 2021 году весна в Японию пришла раньше. Национальное метеорологическое управление страны объявило о начале сезона цветения сакуры еще 11 марта. Первые деревья зацвели в префектуре Хиросима.
В Токио пик цветения сакуры начался 22 марта. Это почти что рекорд. Сакура в столице Японии начинала цвести раньше только один раз — в 1953 году.
Считается, что в этом году у цветов были все оптимальные условия — начиная с 14 марта температура в Токио днем держалась на уровне 20 градусов Цельсия.
Анна Лысенко