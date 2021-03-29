В Китае солнце стало синим из-за песчаной бури (фото)
Это уже вторая масштабная буря за две недели.
Это уже вторая масштабная буря за две недели.
В конце марта на Китай снова обрушилась большая песчаная буря. Плотное облако пыли принесло ветрами из страдающей от засухи Монголии.
Буря накрыла сразу несколько регионов. Больше всего досталось автономному району Внутренняя Монголия, где был объявлен оранжевый режим опасности. В аэропортах были отменены рейсы, закрыты учебные заведения, а местных жителей попросили без необходимости не выходить из дома.
Снова досталось и Пекину. Уровень загрязнения воздуха там поднялся до максимального, а концентрация проникающих в кровоток мелких частиц PM2,5 превысила допустимую норму в 18 раз.
Кроме того, песчаная буря изменила и цвет солнца —
Екатерина Гура