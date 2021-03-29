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16:27 (мск), источник: Погода Mail.ru

В Китае солнце стало синим из-за песчаной бури (фото)

Это уже вторая масштабная буря за две недели.

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Источник: AFP 2020

В конце марта на Китай снова обрушилась большая песчаная буря. Плотное облако пыли принесло ветрами из страдающей от засухи Монголии.

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Буря накрыла сразу несколько регионов. Больше всего досталось автономному району Внутренняя Монголия, где был объявлен оранжевый режим опасности. В аэропортах были отменены рейсы, закрыты учебные заведения, а местных жителей попросили без необходимости не выходить из дома.

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Снова досталось и Пекину. Уровень загрязнения воздуха там поднялся до максимального, а концентрация проникающих в кровоток мелких частиц PM2,5 превысила допустимую норму в 18 раз.

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Кроме того, песчаная буря изменила и цвет солнца — из-за плотной пыльной завесы оно стало ярко синим. Напомним, что это уже вторая песчаная буря за две недели.

Екатерина Гура

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