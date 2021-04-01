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19:02 (мск), источник: Погода Mail.ru

Ледяные волны американского озера показали на видео

Гипнотическое зрелище

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Фотограф Шерил Коваль из американского города Эшленд поделилась в соцсетях любопытным видео, сделанным на озере Верхнее.

Уже несколько дней местные жители могут наблюдать там завораживающее явление, известное как «ледяные волны». Лед, покрывавший поверхность озера, раздробился на мелкие осколки и теперь путешествует вместе с волнами.

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В ролике, снятом Коваль, можно не только увидеть блестящие «стеклянные» волны у берега, но и услышать характерный звенящий звук, когда льдинки сталкиваются друг с другом.

Кстати, в середине марта Коваль уже публиковала видео с этого же озера, где волны и ветер создали на берегу гигантские ледяные горы.

Екатерина Гура

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