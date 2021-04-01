Ледяные волны американского озера показали на видео
Гипнотическое зрелище
Гипнотическое зрелище
Фотограф Шерил Коваль из американского города Эшленд поделилась в соцсетях любопытным видео, сделанным на озере Верхнее.
Уже несколько дней местные жители могут наблюдать там завораживающее явление, известное как «ледяные волны». Лед, покрывавший поверхность озера, раздробился на мелкие осколки и теперь путешествует вместе с волнами.
В ролике, снятом Коваль, можно не только увидеть блестящие «стеклянные» волны у берега, но и услышать характерный звенящий звук, когда льдинки сталкиваются друг с другом.
Кстати, в середине марта Коваль уже публиковала видео с этого же озера, где волны и ветер создали на берегу гигантские ледяные горы.
Екатерина Гура