Серфингисты съехались к луже в Нижнекамске (видео)
И устроили челлендж.
И устроили челлендж.
В пригородах Казани снег тает так быстро, что посреди улиц появляются гигантские лужи, а коммунальные службы не успевают справиться с паводком.
Одна из таких луж в Нижнекамске оказалась достаточно длинной и глубокой, чтобы в ней можно было «выгулять» водную монолыжу.
Пользователи Сети поделились роликом, в котором местные любители серфинга и водных лыж мчат прямо по водной глади рядом с жилыми домами и парковкой.
В результате паводка в Татарстане три населенных пункта оказались отрезаны — вода затопила два моста в Буинском районе. Уровень воды поднялся почти на полметра над дорогой.
С приходом весны многие российские города «ушли под воду». Россияне плавают на лодках по лужам и рыбачат у подъездов.
Анна Лысенко