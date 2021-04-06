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18:01 (мск), источник: Погода Mail.ru

Серфингисты съехались к луже в Нижнекамске (видео)

И устроили челлендж.

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В пригородах Казани снег тает так быстро, что посреди улиц появляются гигантские лужи, а коммунальные службы не успевают справиться с паводком.

Одна из таких луж в Нижнекамске оказалась достаточно длинной и глубокой, чтобы в ней можно было «выгулять» водную монолыжу.

Пользователи Сети поделились роликом, в котором местные любители серфинга и водных лыж мчат прямо по водной глади рядом с жилыми домами и парковкой.

В результате паводка в Татарстане три населенных пункта оказались отрезаны — вода затопила два моста в Буинском районе. Уровень воды поднялся почти на полметра над дорогой.

С приходом весны многие российские города «ушли под воду». Россияне плавают на лодках по лужам и рыбачат у подъездов.

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