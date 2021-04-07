В космосе нашли двойную черную дыру
Их может быть намного больше.
Их может быть намного больше.
В космосе существуют «парные» черные дыры.
Существование одной из таких пар подтвердили наблюдения в обсерватории Gemini North на Гавайях, сообщает NOIRLab. В этом «дуэте» черные дыры находятся ближе друг к другу, чем любые другие их «сородичи» из известных науке. Дистанция между ними составляет всего 10 тысяч световых лет.
Ранее «парные» квазары были замечены космическими телескопами «Хаббл» и Gaia. Квазарами называют яркие ядра галактик со сверхмощным излучением. В их центре находятся черные дыры, которые и подпитывают эти одни из самых ярких объектов во вселенной.
Исследователи Gemini North использовали спектрограф и специально разработанный метод, чтобы подтвердить находку. Теперь они надеются обнаружить новые пары черных дыр. По примерным оценкам команды, в далекой Вселенной на каждую тысячу квазаров приходится один двойной.
Ученые полагают, что парные сверхмассивные черные дыры находятся в сливающихся галактиках. Наблюдения за ними помогут лучше понять этот процесс в ранней Вселенной.
Анна Лысенко