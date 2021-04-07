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11:59 (мск), источник: Погода Mail.ru

В космосе нашли двойную черную дыру

Их может быть намного больше.

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Иллюстрация сливающихся галактик с парой квазаров | Источник: NOIRLab

В космосе существуют «парные» черные дыры.

Существование одной из таких пар подтвердили наблюдения в обсерватории Gemini North на Гавайях, сообщает NOIRLab. В этом «дуэте» черные дыры находятся ближе друг к другу, чем любые другие их «сородичи» из известных науке. Дистанция между ними составляет всего 10 тысяч световых лет.

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Ранее «парные» квазары были замечены космическими телескопами «Хаббл» и Gaia. Квазарами называют яркие ядра галактик со сверхмощным излучением. В их центре находятся черные дыры, которые и подпитывают эти одни из самых ярких объектов во вселенной.

Исследователи Gemini North использовали спектрограф и специально разработанный метод, чтобы подтвердить находку. Теперь они надеются обнаружить новые пары черных дыр. По примерным оценкам команды, в далекой Вселенной на каждую тысячу квазаров приходится один двойной.

Ученые полагают, что парные сверхмассивные черные дыры находятся в сливающихся галактиках. Наблюдения за ними помогут лучше понять этот процесс в ранней Вселенной.

Анна Лысенко

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