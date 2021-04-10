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17:48 (мск), источник: Погода Mail.ru

Лава исландского вулкана «нарисовала» причудливое дерево (фото)

Фаградальсфьяль продолжает извергаться.

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На одном из склонов вулкана Фаградальсфьяль в Исландии появились две новых трещины, сообщает Reuters.

Лава начала извергаться из одной из них и образовала бассейн с причудливым рисунком, напоминающим дерево. Очевидцы, снимающие извержение с помощью дронов, делятся фотографиями и видео в соцсетях.

«Вау, Исландия знает, как “вулканировать”», — написал один из фотографов Брайан Эмфингер.

Фаградальсфьяль на полуострове Рейкьянес, который спал почти шесть тысяч лет, проснулся 19 марта. Извержение последовало за всплеском сейсмической активности. Изначально местные власти объявили в регионе режим чрезвычайной ситуации и на время закрыли небо над вулканом для полетов, но вскоре стало понятно, что активность вулкана невысокая.

9 апреля на карибском острове Сент-Винсент начал извергаться другой давно спавший вулкан Суфриер.

Анна Лысенко

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