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17:01 (мск), источник: Погода Mail.ru

Фотограф из США снял МКС на фоне Луны

Фото было сделано утром в солнечном свете.

Астрофотограф Эндрю Маккарти из Калифорнии в середине апреля сделал завораживающий снимок Луны, на фоне которой пролетает Международная космическая станция.

По словам фотографа, он не ожидал сделать отличный кадр, ведь условия для съемки были крайне трудными. Поскольку МКС пересекал Луну в утренние часы, разглядеть космические объекты из-за солнечного света оказалось непростой задачей.

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Кроме того, космическая станция пересекла видимый участок Луны всего за несколько сотых секунд, но и этого оказалось достаточным, чтобы поймать ее в объектив. Вместе с фантастическими снимками Маккарти показал и короткое видео, которое он замедлил в шесть раз.

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Кстати, это уже не первый раз, когда Маккарти снимает МКС на фоне Луны. В предыдущий раз он «поймал» станцию в необычном положении и незадолго до того, как астронавты выходили в открытый космос.

А вот немецкий фотограф Мехмет Эргун сделал другое впечатляющее фото МКС на фоне Солнца.

Екатерина Гура

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