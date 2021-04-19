Хаббл сфотографировал вблизи живописную спиральную галактику
Она находится на расстоянии более 100 миллионов световых лет от Земли.
Она находится на расстоянии более 100 миллионов световых лет от Земли.
С помощью космического телескопа «Хаббл» астрономам удалось снять крупным планом завораживающую спиральную галактику NGC 4603, которая находится на расстоянии более 100 миллионов световых лет от Земли в созвездии Центавра (Кентавра).
Рукава галактики образуют голубые молодые звезды, вьющиеся из светящегося ядра. А замысловатые
Эта галактика для астрономов представляет большой интерес. В последние годы двадцатого века они пристально наблюдали там за признаками особого класса звезд, известных как переменные Цефеиды. Эти звезды известны тем, что темнеют и светлеют с определенным временным промежутком, что позволяет ученым точно измерить, как далеко они находятся от Земли.
Екатерина Гура