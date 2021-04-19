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19:17 (мск), источник: Погода Mail.ru

Хаббл сфотографировал вблизи живописную спиральную галактику

Она находится на расстоянии более 100 миллионов световых лет от Земли.

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Источник: esahubble.org

С помощью космического телескопа «Хаббл» астрономам удалось снять крупным планом завораживающую спиральную галактику NGC 4603, которая находится на расстоянии более 100 миллионов световых лет от Земли в созвездии Центавра (Кентавра).

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Рукава галактики образуют голубые молодые звезды, вьющиеся из светящегося ядра. А замысловатые красно-коричневые нити, проходящие через спиральные рукава, — это пылевые полосы, состоящие из плотных облаков пыли.

Эта галактика для астрономов представляет большой интерес. В последние годы двадцатого века они пристально наблюдали там за признаками особого класса звезд, известных как переменные Цефеиды. Эти звезды известны тем, что темнеют и светлеют с определенным временным промежутком, что позволяет ученым точно измерить, как далеко они находятся от Земли.

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