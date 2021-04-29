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18:39 (мск), источник: Погода Mail.ru

Исландский вулкан Фаградальсфьяль выбросил в воздух 50-метровый фонтан лавы (видео)

Он продолжает непрерывно извергаться уже больше месяца.

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В конце апреля вулкан Фаградальсфьяль, расположенный на полуострове Рейкьянес в Исландии, выбросил в воздух фонтаны лавы более чем на 50 метров. Посмотреть на это удивительное зрелище пришли местные жители и туристы. Люди расположились неподалеку от активного кратера и с любопытством наблюдали за природным шоу.

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Отметим, что 10 апреля на одном из склонов вулкана появились две новые трещины, из которых лава начала выливаться в виде причудливых узоров.

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Напомним, что вулкан Фаградальсфьяль, который спал почти шесть тысяч лет, проснулся 19 марта. С тех пор его активность не утихает, но при этом она не слишком высокая, так что опасности для местных жителей извержение пока не представляет.

Екатерина Гура

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