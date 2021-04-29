Исландский вулкан Фаградальсфьяль выбросил в воздух 50-метровый фонтан лавы (видео)
Он продолжает непрерывно извергаться уже больше месяца.
Он продолжает непрерывно извергаться уже больше месяца.
В конце апреля вулкан Фаградальсфьяль, расположенный на полуострове Рейкьянес в Исландии, выбросил в воздух фонтаны лавы более чем на 50 метров. Посмотреть на это удивительное зрелище пришли местные жители и туристы. Люди расположились неподалеку от активного кратера и с любопытством наблюдали за природным шоу.
Отметим, что 10 апреля на одном из склонов вулкана появились две новые трещины, из которых лава начала выливаться в виде причудливых узоров.
Напомним, что вулкан Фаградальсфьяль, который спал почти шесть тысяч лет, проснулся 19 марта. С тех пор его активность не утихает, но при этом она не слишком высокая, так что опасности для местных жителей извержение пока не представляет.
Екатерина Гура