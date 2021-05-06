Все фазы Луны показали на объемном снимке
Очень наглядная фотоиллюстрация.
Очень наглядная фотоиллюстрация.
Астрофотограф из Калифорнии Эндрю Маккарти создал настолько понятную визуализацию фаз Луны, что ею могут воспользоваться даже школьники на уроках природоведения.
«Я видел, что много кто создает коллажи со всеми фазами луны, показывая, как ее видимая часть меняется в течение месяца. Но, на мой взгляд, ни одна из этих композиций не передает глубину космоса», — написал фотограф.
В конце 2020 года Маккарти снимал луну каждую ночь в течение месяца. Недавно он собрал эти снимки и расположил их на одном объемном фото вокруг солнца. Фотография солнца тоже настоящая. Ее Эндрю сделал в апреле.
Ранее Маккарти снял розовую суперлуну, которая в его исполнении получилась разноцветной и яркой.
Анна Лысенко