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14:28 (мск), источник: Погода Mail.ru

Все фазы Луны показали на объемном снимке

Очень наглядная фотоиллюстрация.

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Астрофотограф из Калифорнии Эндрю Маккарти создал настолько понятную визуализацию фаз Луны, что ею могут воспользоваться даже школьники на уроках природоведения.

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«Я видел, что много кто создает коллажи со всеми фазами луны, показывая, как ее видимая часть меняется в течение месяца. Но, на мой взгляд, ни одна из этих композиций не передает глубину космоса», — написал фотограф.

В конце 2020 года Маккарти снимал луну каждую ночь в течение месяца. Недавно он собрал эти снимки и расположил их на одном объемном фото вокруг солнца. Фотография солнца тоже настоящая. Ее Эндрю сделал в апреле.

Ранее Маккарти снял розовую суперлуну, которая в его исполнении получилась разноцветной и яркой.

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Анна Лысенко

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