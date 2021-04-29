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10:17 (мск), источник: Погода Mail.ru

Фотограф из США показал разноцветную Луну в ультрафиолетовом свете

Не обошлось без профессиональной обработки

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Известный астрофотограф из Калифорнии Эндрю Маккарти опубликовал свою новую работу. В конце апреля он снял розовую суперлуну, которая в его исполнении получилась разноцветной и яркой.

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Как пояснил фотограф, необычный снимок он сделал с помощью ультрафиолетового и инфракрасного фильтров, которые помогли показать скрытую вибрацию.

Конечно, на фото получился ложный цвет, так как цвета, которые улавливает фильтр, не совпадают с визуальным спектром.

А чтобы лучше показать контрастность небесного тела, Маккарти использовал фоторедактор.

Напомним, что недавно фотограф запечатлел МКС, пролетающую на фоне Луны.

Екатерина Гура

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