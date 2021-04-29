Фотограф из США показал разноцветную Луну в ультрафиолетовом свете
Не обошлось без профессиональной обработки
Не обошлось без профессиональной обработки
Известный астрофотограф из Калифорнии Эндрю Маккарти опубликовал свою новую работу. В конце апреля он снял розовую суперлуну, которая в его исполнении получилась разноцветной и яркой.
Как пояснил фотограф, необычный снимок он сделал с помощью ультрафиолетового и инфракрасного фильтров, которые помогли показать скрытую вибрацию.
Конечно, на фото получился ложный цвет, так как цвета, которые улавливает фильтр, не совпадают с визуальным спектром.
А чтобы лучше показать контрастность небесного тела, Маккарти использовал фоторедактор.
Напомним, что недавно фотограф запечатлел МКС, пролетающую на фоне Луны.
Екатерина Гура