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13:02 (мск), источник: Погода Mail.ru

В небе над Техасом зависла «взрывная» грозовая туча (фото)

Шторма и торнадо в штате продолжаются.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +16° 72% 773 мм рт. ст. 2 м/с

В США с первого июня традиционно начинается сезон торнадо и штормов. Но в этом году он наступил гораздо раньше. В середине мая по штату Техас прошли грозы и торнадо, сопровождающиеся довольно необычными и пугающими тучами.

Охотники за штормами со всей страны отправились в Техас, где и сфотографировали необычное облачное формирование, похожее на гигантский взрыв. Внутри этой тучи можно рассмотреть и редкое атмосферное явление под названием неустойчивость Кельвина — Гельмгольца, которое выглядит, как волны.

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Екатерина Гура

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