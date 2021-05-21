В небе над Техасом зависла «взрывная» грозовая туча (фото)
Шторма и торнадо в штате продолжаются.
Шторма и торнадо в штате продолжаются.
В США с первого июня традиционно начинается сезон торнадо и штормов. Но в этом году он наступил гораздо раньше. В середине мая по штату Техас прошли грозы и торнадо, сопровождающиеся довольно необычными и пугающими тучами.
Охотники за штормами со всей страны отправились в Техас, где и сфотографировали необычное облачное формирование, похожее на гигантский взрыв. Внутри этой тучи можно рассмотреть и редкое атмосферное явление под названием неустойчивость Кельвина — Гельмгольца, которое выглядит, как волны.
Екатерина Гура