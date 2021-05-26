«Белую» весну в Норильске показали на фото
Норильск — один из наиболее холодных городов мира, в котором весна начинается только в конце мая, а климатическое лето длится несколько недель в середине июля.
Норильск — один из наиболее холодных городов мира, в котором весна начинается только в конце мая, а климатическое лето длится несколько недель в середине июля.
За несколько дней до календарного лета город в очередной раз засыпало снегом. Местные жители, которые не могут дождаться потепления, шутят о грядущем «белом» лете и делятся снимками заснеженного города в соцсетях.
«Суровая норильская весна. 25 мая 2021 года», — пишет фотограф Никита Красовский. «Весна — ладно. Лишь бы не лето такое», — комментируют подписчики.
«Кому-то гроза в начале мая, а нам снегопад в конце мая», — отмечают пользователи соцсетей.
Ранее сразу несколько областей России накрыли грозы с крупным градом. От стихии пострадали Оренбургская, Новгородская, Ярославская, Самарская, Липецкая, Тверская и другие области.
Анна Лысенко
Еще больше интересного о погоде