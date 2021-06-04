Астрономы показали, как звезда превращается в черную дыру (видео)
Всплеск излучения в результате этого события оказался крупнейшим из
Всплеск излучения в результате этого события оказался крупнейшим из
Примерно 900 миллионов лет назад в далекой галактике умерла звезда, превратившись в нейтронную звезду или черную дыру.
Излучение от этого
Спустя почти 2 года исследований GRB 190829A ученые из немецкого исследовательского центра по физике частиц DESY наконец опубликовали в Science свои выводы об этом неординарном событии.
Сравнительно небольшое расстояние до источника всплеска (раньше подобные события фиксировались на расстоянии как минимум в 20 млрд световых лет) позволило ученым детально измерить спектр послесвечения и лучше понять механизмы коллапса звезды.
Для иллюстрации этого процесса специалисты создали видео. В ролике мы видим, как коллапсирует звезда. Из нее вырываются две релятивистские струи плазмы, а затем возникает сверхновая. Струи уносят частицы звезды. Ускоренные электроны испускают фотоны в рентгеновском и
Анна Лысенко
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