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16:49 (мск), источник: Погода Mail.ru

Астрономы показали, как звезда превращается в черную дыру (видео)

Всплеск излучения в результате этого события оказался крупнейшим из когда-либо зафиксированных на камеру астрономами.

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Примерно 900 миллионов лет назад в далекой галактике умерла звезда, превратившись в нейтронную звезду или черную дыру.

Излучение от этого гамма-всплеска преодолело расстояние в более чем миллиард световых лет и наконец достигло Земли. 29 августа 2019 года его зафиксировали сразу несколько космических и наземных телескопов. Всплеск, получивший название GRB 190829A, оказался крупнейшим из когда-либо зафиксированных на камеру астрономами. Его наблюдали в течение трех дней.

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Спустя почти 2 года исследований GRB 190829A ученые из немецкого исследовательского центра по физике частиц DESY наконец опубликовали в Science свои выводы об этом неординарном событии.

Сравнительно небольшое расстояние до источника всплеска (раньше подобные события фиксировались на расстоянии как минимум в 20 млрд световых лет) позволило ученым детально измерить спектр послесвечения и лучше понять механизмы коллапса звезды.

Для иллюстрации этого процесса специалисты создали видео. В ролике мы видим, как коллапсирует звезда. Из нее вырываются две релятивистские струи плазмы, а затем возникает сверхновая. Струи уносят частицы звезды. Ускоренные электроны испускают фотоны в рентгеновском и гамма-диапазоне. Спустя миллионы лет излучение достигает Земли. Приборы на спутниках и телескопах видят его как ливень частиц, излучающих так называемый черенковский свет в течение нескольких наносекунд.

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