Индийские города ушли под воду из-за сильных ливней
В страну пришли муссоны
В страну пришли муссоны
Не успели жители Индии прийти в себя после обрушившихся на страну циклонов, как западные регионы страны оказались во власти муссонов, принесших с собой сильные ливни.
В результате большого количества осадков Мумбаи, Тхане и
Оценить ущерб пока не представляется возможным. Национальная метеослужба сообщает о том, что такая погода сохранится в регионе еще как минимум неделю, пишет Times of India.
Екатерина Гура