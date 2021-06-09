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19:55 (мск), источник: Погода Mail.ru

Индийские города ушли под воду из-за сильных ливней

В страну пришли муссоны

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Не успели жители Индии прийти в себя после обрушившихся на страну циклонов, как западные регионы страны оказались во власти муссонов, принесших с собой сильные ливни.

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В результате большого количества осадков Мумбаи, Тхане и Кальян-Домбивли буквально ушли под воду. Местные жители публикуют в соцсетях пугающие фото и видео природной стихии.

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Оценить ущерб пока не представляется возможным. Национальная метеослужба сообщает о том, что такая погода сохранится в регионе еще как минимум неделю, пишет Times of India.

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Екатерина Гура

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