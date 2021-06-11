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16:21 (мск), источник: Погода Mail.ru

Жительница Монтаны сделала завораживающий снимок торнадо

В США разгар сезона смерчей.

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Охотница за штормами Мелани Метц из США сделала завораживающий снимок странного вихря, появившегося посреди поля накануне вечером.

На фото торнадо, напоминающий по форме перевернутую юлу, соединен с облаком, из которого он развился. Пугающая структура подсвечена золотыми лучами вечернего солнца.

Фото было сделано в окрестностях городка Сидни в штате Монтана. Регион не входит в так называемую «Аллею торнадо», но смерчи случаются здесь достаточно часто. Сезон торнадо в США длится с марта до конца июня.

Коллега Метц по имени Мэтт Фелпс тоже «подловил» этот вихрь. На его снимке виден масштаб стихии на пике.

Ранее снимками впечатляющего торнадо, напоминающего гигантскую дугу, поделились жители штата Колорадо.

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