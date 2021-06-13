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16:15 (мск), источник: Погода Mail.ru

Атмосферное свечение Земли показали на фото

Этот оптический феномен приводит к тому, что ночное небо никогда не бывает полностью тёмным.

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Источник: NASA
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В NASA опубликовали снимок, на котором видно собственное свечение атмосферы Земли. Фотография была сделана с борта Международной космической станции над Индийским океаном.

Свечение неба вызывается различными процессами в верхних слоях атмосферы. Один из них — рекомбинация ионов, образовавшихся в процессе фотоионизации под воздействием излучения Солнца в дневное время. Влияет и люминесценция, вызываемая прохождением космических лучей через верхние слои атмосферы, а также другие процессы.

Интересно, что собственное свечение атмосферы интенсивнее в тысячу раз в дневное время, но его не видно из-за солнечных лучей. Этот оптический феномен также приводит к тому, что ночное небо никогда не бывает полностью тёмным, даже если исключить свет звёзд и рассеянный свет Солнца с дневной стороны.

Анна Лысенко

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