Атмосферное свечение Земли показали на фото
Этот оптический феномен приводит к тому, что ночное небо никогда не бывает полностью тёмным.
Этот оптический феномен приводит к тому, что ночное небо никогда не бывает полностью тёмным.
В NASA опубликовали снимок, на котором видно собственное свечение атмосферы Земли. Фотография была сделана с борта Международной космической станции над Индийским океаном.
Свечение неба вызывается различными процессами в верхних слоях атмосферы. Один из них — рекомбинация ионов, образовавшихся в процессе фотоионизации под воздействием излучения Солнца в дневное время. Влияет и люминесценция, вызываемая прохождением космических лучей через верхние слои атмосферы, а также другие процессы.
Интересно, что собственное свечение атмосферы интенсивнее в тысячу раз в дневное время, но его не видно
Анна Лысенко
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