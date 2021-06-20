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16:43 (мск), источник: Погода Mail.ru

Возле Одессы появился водяной смерч странной формы (видео)

В соцсетях шутят об НЛО.

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Жители Одессы заметили над морем необычный водяной смерч, который растянулся горизонтально на большую длину, а затем приобрел форму изогнутого крюка.

Видео с вихрем разместили в группе «Одесса как она есть» в соцсетях.

«У тучи дозаправка, чтобы хватило на следующую неделю, — шутят пользователи. — Выглядит как трейлер на 2022 год».

«Очевидно, что НЛО набирало воды перед полетом, не видите гравитационный луч? — добавляют комментаторы. — Пацаны гравицапу заряжают».

Ранее впечатляющий торнадо с необычайно длинным «рукавом» попал на фото в Канадской провинции Саскачеван.

Анна Лысенко

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