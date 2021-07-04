Пляж в США покрылся «жареными» моллюсками
Тихоокеанское побережье Северной Америки страдает от аномальной жары.
Тихоокеанское побережье Северной Америки страдает от аномальной жары.
Небольшая семейная ферма по производству моллюсков из США поделилась в соцсетях снимками, на которых пляж усеяли «жареные» морепродукты.
В штат Вашингтон, где были сделаны фотографии, пришла аномальная жара. Раковины вынесло на берег во время прибоя, и они «приготовились» прямо на песке под лучами палящего солнца в безветренную погоду. В обычных погодных условиях моллюски дождались бы прилива целыми и невредимыми.
По словам работников фермы, они не подсчитывали количество погибших моллюсков, но оно «впечатляющее». Похожая судьба, опасаются они, может ожидать и устриц.
Все
Анна Лысенко