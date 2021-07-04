Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 4 июляКосмический катаклизм, День независимости США, начало экспедиции к Антарктиде и другие памятные даты и события, которые произошли 4 июля в разные годы
Фоторепортажи
1010 самых узнаваемых мостов в мире
16Умер Николай Сличенко
16:57 (мск), источник: Погода Mail.ru

Пляж в США покрылся «жареными» моллюсками

Тихоокеанское побережье Северной Америки страдает от аномальной жары.

Погода в Вашингтоне:
Погода в Вашингтоне: Сейчас Прогноз на 2 недели Прогноз на месяц

Небольшая семейная ферма по производству моллюсков из США поделилась в соцсетях снимками, на которых пляж усеяли «жареные» морепродукты.

Во время загрузки произошла ошибка.
Листайте, чтобы увидеть больше

В штат Вашингтон, где были сделаны фотографии, пришла аномальная жара. Раковины вынесло на берег во время прибоя, и они «приготовились» прямо на песке под лучами палящего солнца в безветренную погоду. В обычных погодных условиях моллюски дождались бы прилива целыми и невредимыми.

По словам работников фермы, они не подсчитывали количество погибших моллюсков, но оно «впечатляющее». Похожая судьба, опасаются они, может ожидать и устриц.

Все северо-западное побережье США и Канады страдает от аномальной жары. Здесь установлены несколько температурных рекордов, а местные жители готовят глазунью просто «на воздухе».

Суперскидки до -70% на электронику, модную одежду, обувь и многое другое

Анна Лысенко

Читайте также
Здоровье
Названы основные отличия ковида после вакцинации У привитых людей болезнь обычно протекает гораздо легче и проходит вдвое быстрее, чем у непривитых.
Новости партнеров
Раскрыта единственная просьба Ельцина к Путину
Кадыров одной фразой избавил Чечню от воров в законе
Шевченко рассказал о своей национальной идентичности
Избили звонившего Путину россиянина
Горячие темы на Авто
Загадка...))))))))) 281
Представьте, что такое чудо будет ездить по дорогам? 185
Всем добрый . 165
Не спалось, с четверга на пятницу сны сбываются))) 129
Товары для дома
На природе — как дома: что взять с собой для комфортного отдыха
«Сдул вредную бабушку»: 5 лучших мини-вентиляторов
25 полезных и забавных товаров для животных и их хозяев
Как в кинотеатре: 3 лучших видеопроектора для дома
Gnezdo.ru
Были такой красивой парой, и что теперь? Грустно
Пистолет «Балтиец». Самое гениальное оружие СССР
Зеленский решил судьбу Крыма
Звезды скорбят: не стало любимого актера
Леди
Захарова затмила Стриженову и Кабо на рауте в ГУМе (фото) Звезды стали гостями праздничного мероприятия
Дом
Уличный свет: 7 красивых новинок
7 надоевших приемов в оформлении спальни
Как выглядит трехкомнатная квартира 52-летней Булановой
На природе — как дома: что взять с собой для комфортного отдыха
Mail.RuО компанииРеклама
Обратная связьМобильнаяО проектеИнформация предоставлена: ИА «Метеоновости»