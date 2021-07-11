Две яркие галактики попали на впечатляющее фото
Они удаляются от нас с большой скоростью.
Они удаляются от нас с большой скоростью.
Космический телескоп «Хаббл» сфотографировал красивый «галактический дуэт» в скоплении Персея.
Слева на снимке — линзовидная галактика 2MASX J03193743 + 4137580. Справа — спиральная галактика UGC 2665. Обе структуры находятся примерно в 350 миллионах световых лет от Земли.
Скопление галактик в созвездии Персей удаляется от нас со скоростью 5366 километров в секунду. Это один из самых массивных объектов во Вселенной, содержащий тысячи галактик в огромном облаке газа температурой в миллионы градусов.
Ранее фотограф Майкл Шейнблюм поделился завораживающим таймлапсом, снятым в Новой Зеландии. В ролике виден в деталях яркий и красочный Млечный Путь, снятый обычной фотокамерой.
Анна Лысенко
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