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13:47 (мск), источник: Погода Mail.ru

Две яркие галактики попали на впечатляющее фото

Они удаляются от нас с большой скоростью.

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Источник: ESA/Hubble & NASA, W. Harris
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Космический телескоп «Хаббл» сфотографировал красивый «галактический дуэт» в скоплении Персея.

Слева на снимке — линзовидная галактика 2MASX J03193743 + 4137580. Справа — спиральная галактика UGC 2665. Обе структуры находятся примерно в 350 миллионах световых лет от Земли.

Скопление галактик в созвездии Персей удаляется от нас со скоростью 5366 километров в секунду. Это один из самых массивных объектов во Вселенной, содержащий тысячи галактик в огромном облаке газа температурой в миллионы градусов.

Ранее фотограф Майкл Шейнблюм поделился завораживающим таймлапсом, снятым в Новой Зеландии. В ролике виден в деталях яркий и красочный Млечный Путь, снятый обычной фотокамерой.

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