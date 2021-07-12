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16:47 (мск), источник: Погода Mail.ru

В Индии молния убила 11 человек во время селфи

Ежегодно в стране от молний погибает в среднем около 2 тысяч человек.

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11 человек погибли и еще восемь получили ранения из-за удара молнии в Джайпуре 11 июля.

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Все жертвы находились на вершине сторожевой башни в городском форте Амбер XII века. Многие из них в этот момент делали селфи, сообщает India.com со ссылкой на местную полицию. Среди погибших в основном молодые люди.

В Индии с июня по сентябрь длится сезон муссонов. По официальным данным, от ударов молний в стране ежегодно погибают в среднем около 2 тысяч человек.

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Форт Амбер

Ранее в Сети поделились видео из США, в котором молния попадает прямо в летящий мячик для гольфа.

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