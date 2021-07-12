В Индии молния убила 11 человек во время селфи
Ежегодно в стране от молний погибает в среднем около 2 тысяч человек.
Ежегодно в стране от молний погибает в среднем около 2 тысяч человек.
11 человек погибли и еще восемь получили ранения
Все жертвы находились на вершине сторожевой башни в городском форте Амбер XII века. Многие из них в этот момент делали селфи, сообщает India.com со ссылкой на местную полицию. Среди погибших в основном молодые люди.
В Индии с июня по сентябрь длится сезон муссонов. По официальным данным, от ударов молний в стране ежегодно погибают в среднем около 2 тысяч человек.
Ранее в Сети поделились видео из США, в котором молния попадает прямо в летящий мячик для гольфа.
Анна Лысенко
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