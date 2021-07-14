Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 14 июляДень взятия Бастилии, ввод Транссиба в эксплуатацию и другие памятные даты и события, которые произошли в этот день в разные годы
Фоторепортажи
16Павильон вакцинации в Гостином дворе
14Затопления в Сочи
15:11 (мск), источник: Погода Mail.ru

Видео «грозовой» ракеты стало вирусным в соцсетях

Научные эксперименты по изучению грома и молний выглядят очень захватывающе.

13 июля пользователь Reddit под ником jraharris89 опубликовал на ресурсе впечатляющее видео с ракетой, в которую попадает молния. При их столкновении ракета ярко вспыхивает, а ее «хвост» становится продолжением молнии и выглядит, как лазерный луч из саги «Звездные войны».

Эффектное видео быстро стало вирусным и разлетелось по соцсетям. В комментариях пользователи пояснили, что попадание молнии в ракету не является случайным — это научный эксперимент, целью которого является изучение грома и молний.

Суперскидки до -70% на электронику, модную одежду, обувь и многое другое

Чтобы притянуть к ракете электрический разряд, ученые специально привязывают к ней заземляющий медный провод, который обеспечивает токопроводящий канал и создает предсказуемый путь для молнии. Таким образом ученые ведут молнию в конкретное место и могут изучить ее с помощью направленных приборов.

Екатерина Гура

Читайте также
Gnezdo.ru
Вот почему вдова Мягкова не явилась на прощание
Неприятная новость для дачников: уже все решено
Этим гражданам станет проще получить выплаты
Полковник МВД: как избежать повторения теракта?
Авто
Как с помощью фото и видео наказать нарушителя ПДД Гайд по фиксации нарушений посредством смартфона и подаче жалобы
Кино
Умер кинорежиссер Александр Стефанович, бывший муж Пугачевой Ему было 76 лет
Товары для дома
20 товаров, которые помогут не умереть с голоду
Черная Вдова, серьги Локи и еще 7 товаров для фанатов Marvel
Как приготовить вкусное домашнее мороженое
Сушилки для фруктов отдают со скидками (фото)
Дети
Дмитрий Шепелев растрогал соцсети, показав фото детей Шоумен наслаждается отцовством
Леди
Россиянка победила онкологию и теперь поддерживает тысячи больных Фонд «Александра» собирает деньги на обучение специалистов, которые станут поддерживать женщин, узнавших о своем диагнозе
Дом
Дизайнеры посоветовали отказаться от полок на кухне (фото)
Как часто нужно размораживать и мыть холодильник
5 «бабушкиных» советов по садоводству, которым не надо следовать
Как приготовить вкусное домашнее мороженое
Mail.RuО компанииРеклама
Обратная связьМобильнаяО проектеИнформация предоставлена: ИА «Метеоновости»