Видео «грозовой» ракеты стало вирусным в соцсетях

13 июля пользователь Reddit под ником jraharris89 опубликовал на ресурсе впечатляющее видео с ракетой, в которую попадает молния. При их столкновении ракета ярко вспыхивает, а ее «хвост» становится продолжением молнии и выглядит, как лазерный луч из саги «Звездные войны».
Эффектное видео быстро стало вирусным и разлетелось по соцсетям. В комментариях пользователи пояснили, что попадание молнии в ракету не является случайным — это научный эксперимент, целью которого является изучение грома и молний.
Чтобы притянуть к ракете электрический разряд, ученые специально привязывают к ней заземляющий медный провод, который обеспечивает токопроводящий канал и создает предсказуемый путь для молнии. Таким образом ученые ведут молнию в конкретное место и могут изучить ее с помощью направленных приборов.