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12:49 (мск), источник: Погода Mail.ru

Буря в Польше повалила половину леса (видео)

Страну охватили аномальные грозы.

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Жители Польши делятся устрашающими кадрами поваленных бурей лесных деревьев в гмине Осек в Поморском воеводстве.

На фото и видео, которые сняли журналисты и местные спасатели, видно, что во время грозы в ночь с 14 на 15 июля пострадала фактически половина местного леса.

Над гминой сформировалась суперячейка — разновидность грозового облака с вращающимся восходящим воздушным потоком.

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Штормовая погода в стране наблюдается с конца июня. Больше всего пострадали Малопольское и Люблинское воеводства. В последние несколько дней бури и смерчи разгулялись на северо-западе страны. Во многих городах и поселках Поморского воеводства затоплены дороги и дома, сорваны крыши.

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