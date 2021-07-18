Буря в Польше повалила половину леса (видео)

Жители Польши делятся устрашающими кадрами поваленных бурей лесных деревьев в гмине Осек в Поморском воеводстве.
На фото и видео, которые сняли журналисты и местные спасатели, видно, что во время грозы в ночь с 14 на 15 июля пострадала фактически половина местного леса.
Над гминой сформировалась суперячейка — разновидность грозового облака с вращающимся восходящим воздушным потоком.
Штормовая погода в стране наблюдается с конца июня. Больше всего пострадали Малопольское и Люблинское воеводства. В последние несколько дней бури и смерчи разгулялись на северо-западе страны. Во многих городах и поселках Поморского воеводства затоплены дороги и дома, сорваны крыши.