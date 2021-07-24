Крупный метеор над Боснией и Герцеговиной попал на видео

Ночью 22 июля над Боснией и Герцеговиной заметили очень крупный метеор.
Падение небесного камня зафиксировали сразу 9 камер сети Global Meteor Network, которая создана для наблюдений за метеорами.
Астроном Денис Вида использовал запись, чтобы показать полет метеора в замедленном режиме. В ролике видно, что осколок летит почти под прямым углом. Он достигает скорости 5 км в секунду, вспыхивает и полностью сгорает на высоте 35,2 км над землей.
Как сообщалось, в июле жители России могут наблюдать звездопад Южные дельта-Аквариды. Он достигнет максимума 29—30 июля. В час можно будет увидеть до 25 метеоров, говорят астрономы.
С 17 июля также можно наблюдать метеорный поток Персеиды. Пика он достигнет к 12 августа: в это время можно будет наблюдать до 60 метеоров в час.
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