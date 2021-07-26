На север Италии обрушился град размером с яблоко

Окрестности города Брешиа на севере Италии пострадали от крупного града.
Отдельные градины здесь достигали 10 см в диаметре, сообщают местные жители и делятся фотографиями стихии в соцсетях.
Сильная гроза обрушилась на регион в воскресенье, спустя всего несколько дней после сильнейшего шторма. В четверг и пятницу, 22 и 23 июля, сильный ветер повалил деревья и сорвал десятки крыш в нескольких городах провинции Брешиа.
Метеорологи предупреждают, что суперячейки, особо опасные разновидности грозового облака, ожидаются на севере Италии и в понедельник. Главный удар на себя примет долина реки По.
Ранее в Сети поделились последствиями наводнения в Лондоне. В результате сильного шторма, обрушившегося на город в Воскресенье, здесь оказались затоплены улицы и станции метро.
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