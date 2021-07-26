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16:20 (мск), источник: Погода Mail.ru

На север Италии обрушился град размером с яблоко

Непогода не оставляет регион.

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Окрестности города Брешиа на севере Италии пострадали от крупного града.

Отдельные градины здесь достигали 10 см в диаметре, сообщают местные жители и делятся фотографиями стихии в соцсетях.

Брешиа
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Брешиа
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Брешиа
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Град на озере Гарда
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Град в Бергамо недалеко от Милана

Сильная гроза обрушилась на регион в воскресенье, спустя всего несколько дней после сильнейшего шторма. В четверг и пятницу, 22 и 23 июля, сильный ветер повалил деревья и сорвал десятки крыш в нескольких городах провинции Брешиа.

Метеорологи предупреждают, что суперячейки, особо опасные разновидности грозового облака, ожидаются на севере Италии и в понедельник. Главный удар на себя примет долина реки По.

Ранее в Сети поделились последствиями наводнения в Лондоне. В результате сильного шторма, обрушившегося на город в Воскресенье, здесь оказались затоплены улицы и станции метро.

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