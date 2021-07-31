Ученые приблизились к разгадке тайны «молочного моря»

Впервые в истории ученые близки к разгадке красивого и немного жуткого феномена, известного как «молочное море».
Речь идет об огромных пятнах светящейся воды молочного цвета, которые появляются неожиданно посреди морей и океанов и могут наблюдаться несколько ночей подряд. Еще Жюль Верн описал их в своем романе «Двадцать тысяч лье под водой» 1872 года, считая, что свечение вызывают инфузории или крошечные червяки.
В период с 1915 по 1993 год было зарегистрировано 235 наблюдений «молочного моря», но только в 2005 году это явление было окончательно подтверждено в виде фотографий со спутника, сообщает ScienceAlert. Исследовательскому судну удавалось пройти через такое пятно всего раз в 1985 году в Аравийском море. Но полученных данных было недостаточно, чтобы сделать какие-либо однозначные выводы.
Молочное свечение моря, в отличие от привычного голубого, появляется в отдаленных местах совершенно неожиданно. Даже если его заметят, ученым понадобится какое-то время, чтобы добраться до пятна. К этому моменту свечение успевает исчезнуть. Поэтому «молочное море» до сих пор остается загадкой для науки.
Исследователи считают, что молочное свечение моря, как и голубое, вызвано биолюминесценцией микроорганизмов, но каких именно, еще предстоит разгадать. В новом исследовании ученые намерены задействовать метеорологические спутники Suomi NPP и NOAA-20, оснащенные множеством современных датчиков, в том числе для улавливания самого слабого излучения.
Эти датчики смогут «увидеть» слабо светящиеся участки моря, чего не могли сделать другие инструменты. Ученые создадут карту с участками, на которых свечение встречается чаще всего. После этого останется только отправить в эти места экспедицию и заняться забором образцов.
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