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11:29 (мск), источник: Погода Mail.ru

До и после: в Сети показали последствия пожаров на турецких курортах

В стране полностью сгорели леса на территории в 100 тыс. гектаров.

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Пожарные в Турции продолжают сдерживать огонь, подступивший к городам Бодрум и Милас в провинции Мугла.

Тем временем в Сети распространяются кадры с последствиями лесных пожаров в курортных городах Анталья, Мармарис, Ортаке, Датче, Адане и других. Еще недавно они были окружены зелеными горами, теперь же на месте лесов осталась лишь выжженная земля.

Мармарис
Ичмелер
Мармарис
Бодрум
Манавгат
Манавгат
Мармарис

Масштабные лесные пожары на юго-западе Турции спровоцировала аномальная жара и сильный ветер. По данным на 2 августа, в стране полностью сгорели леса на территории в 100 тыс. гектаров, погибли 8 человек, еще сотни пострадали. Тысячи местных жителей и сотни туристов были эвакуированы из своих домов и отелей. Некоторые деревни сгорели дотла.

В тушении пожаров задействованы минимум 13 самолетов, 45 вертолетов, дронов и 828 пожарных машин. Свои самолеты для борьбы с огнем стране направили Россия, Украина, Иран, Азербайджан и Евросоюз.

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