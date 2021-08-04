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12:05 (мск), источник: Погода Mail.ru

На Чукотке началась пурга (видео)

В прогнозах синоптиков — снова снег.

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3 августа на Чукотке выпал снег. Местные жители поделились роликом в соцсетях, в котором на руднике Купол, одном из крупнейших золото-серебряных месторождений России, метет пурга.

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Еще раньше, 29 июля, снег выпал в Магаданской области.

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В среду, 4 августа, на Чукотке облачно с прояснениями, на большей части округа небольшой дождь, местами мокрый снег, сообщили в МЧС по ЧАО.

Но потепление уже не за горами. На Чукотку движется циклон, который принесет тепло в центральные и восточные районы округа, а чуть позже воздух начнет прогреваться и на арктическом побережье, сообщает ИА «Чукотка».

Тем временем Гидрометцентр предупредил россиян о наступлении 43-градусной жары. Аномальная жара на юге европейской части России продлится до конца текущей недели.

Анна Лысенко

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