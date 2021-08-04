На Чукотке началась пурга (видео)
В прогнозах синоптиков — снова снег.
В прогнозах синоптиков — снова снег.
3 августа на Чукотке выпал снег. Местные жители поделились роликом в соцсетях, в котором на руднике Купол, одном из крупнейших
Еще раньше, 29 июля, снег выпал в Магаданской области.
В среду, 4 августа, на Чукотке облачно с прояснениями, на большей части округа небольшой дождь, местами мокрый снег, сообщили в МЧС по ЧАО.
Но потепление уже не за горами. На Чукотку движется циклон, который принесет тепло в центральные и восточные районы округа, а чуть позже воздух начнет прогреваться и на арктическом побережье, сообщает ИА «Чукотка».
Тем временем Гидрометцентр предупредил россиян о наступлении 43-градусной жары. Аномальная жара на юге европейской части России продлится до конца текущей недели.
Анна Лысенко
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