На Аляске одновременно начали извергаться сразу три вулкана

Специалисты из вулканической обсерватории Аляски заявили сразу о трех одновременных извержениях вулканов вдоль отдаленных Алеутских островов. Сообщается, что в последний раз такое явление наблюдалось более семи лет назад.
По сообщениям ученых, сейчас в регионе наблюдается умеренная активность вулканов Павлова, Большой Ситкин и Семисопочный. Все три вулкана проснулись около двух недель назад, но в последние дни их активность возросла, что вынудило специалистов повысить уровень опасности с желтого до оранжевого. При этом сообщается, что населенным пунктам или авиасообщению извержения пока никак не угрожают, но наблюдения за ними продолжается.
Как отметил Мэтью Лоуэн, геолог-исследователь из вулканической обсерватории Аляски в этом вулканическом регионе они наблюдают в среднем одно извержение в год, но три извержения сразу — это довольно редкая ситуация.
Отметим, что вулканы Павлова, Большой Ситкин и Семисопочный расположены вдоль отдаленных Алеутских островов, известных как «Огненное кольцо», названного так из-за множества вулканов. Эти острова, составляющие Алеутскую дугу, являются частью подковообразной зоны вдоль края Тихого океана, где происходит множество землетрясений и вулканических извержений из-за расположения на границе нескольких тектонических плит, которые постоянно сталкиваются друг с другом, пишет Daily Mail.