«Бури столетия» скоро станут ежегодными
Пострадают прибрежные регионы по всему миру.
Пострадают прибрежные регионы по всему миру.
Экстремальные погодные явления, связанные с повышением уровня моря, уже к 2100 году станут ежегодными для более чем 7 тысяч прибрежных районов по всему миру, утверждают ученые из США в новом исследовании.
Такое развитие событий они называют оптимистическим сценарием. Он возможен, если человечеству удастся сдержать глобальное потепление на уровне 1,5 градуса Цельсия в соответствии с Парижским климатическим соглашением. Если изменение климата достигнет 2 градусов, дополнительно пострадают еще как минимум 14% территорий.
Под экстремальными погодными явлениями ученые подразумевают большую частоту штормов, усиление ураганов, все более частые штормовые нагоны, разрушительные приливы и большие волны. Частота прибрежных наводнений, по их прогнозам, повысится на 100%.
Отдельные регионы планеты ощутят на себе экстремальную погоду еще раньше — уже к 2070 году, говорят климатологи. Прежде всего пострадают тропики, такие как Гавайи и Карибский бассейн, а также южная половина тихоокеанского побережья Северной Америки, Средиземноморское побережье и Аравийский полуостров.
При потеплении на 3 градуса такой сценарий возможен уже в 2060 году.
Анна Лысенко
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