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17:57 (мск), источник: Погода Mail.ru

Последствия извержения вулкана в Испании показали с помощью дрона (видео)

На кадрах, снятых беспилотником, видны километровые горы из застывшей лавы.

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Ежедневно Национальная служба мониторинга вулканов и журналисты показывают актуальную ситуацию по извержению вулкана Кумбре-Вьеха на острове Ла-Пальма на Канарских островах и его последствиям. 23 сентября в Сети появились свежие кадры, снятые с помощью беспилотника.

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На видео можно увидеть гигантские горы из застывшей или еще дымящейся лавы, которые поглотили большой жилой район с домами, бассейнами, ресторанами и магазинами.

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По словам специалистов, 22 сентября вулкан ненадолго ослабил свою активность, но днем 23 сентября снова начал извергаться. По прогнозам экспертов, ущерб от извержения может составить около 400 миллионов евро, однако подсчитывать убытки еще слишком рано — предполагается, что Кумбре-Вьеха будет извергаться не менее двух недель.

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19 сентября на острове Ла-Пальма произошло извержение вулкана Кумбре-Вьеха. Из прилегающей зоны были экстренно эвакуировано более шести тысяч человек, а вытекающие гигантские потоки лавы разрушили более тысячи домов на своем пути.

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