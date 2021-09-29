Лава разрушила «чудо-дом» на острове Ла Пальма
В течение недели он был символом надежды для местных жителей.
В течение недели он был символом надежды для местных жителей.
Вулкан Кумбре-Вьеха продолжает активно извергаться на испанском острове Ла Пальма. Ночью 29 сентября, ровно через 10 дней после начала извержения, лава достигла моря в районе пляжа Плайя-Нуэва. А за несколько часов до этого она все-таки уничтожила коттедж, который стал известен всему миру как «чудо-дом».
Небольшой коттедж площадью 45 квадратных метров, окруженный виноградниками, стал своеобразным символом надежды после того, как раскаленные языки лавы обогнули его с двух сторон, оставив единственным нетронутым участком на своем пути к морю.
Больше недели коттедж стоял посреди выжженной земли, покрытой застывшей лавой, но через неделю все же проиграл битву с природой. На свежих спутниковых снимках видно, что на месте дома и виноградников теперь серая безжизненная земля.
Журналисты разыскали владельцев коттеджа, которыми оказались пожилые супруги из Дании Райнер Кок и Инге Бергедорф. Небольшой участок земли на Ла Пальме они приобрели более 30 лет назад в качестве летнего дома и приезжали туда несколько раз в год. В прошлом году поездка не состоялась из-за пандемии, потому супруги были полны решимости приехать на остров в этом сентябре, как раз на сбор урожая винограда. Но в этот раз их планы нарушила природа, когда 19 сентября на Ла Пальме проснулся вулкан Кумбре-Вьеха, у подножья которого и располагалась их вилла, пишет El Mundo.
За десять дней активность вулкана лишь увеличилась. За несколько дней до того, как лава добралась до моря, произошло обрушение одного из кратеров, что ускорило и увеличило потоки лавы. Кроме того, специалисты отмечают, что Кумбре-Вьеха отличается смешанным типом извержения: из одного кратера лава разбрызгивается в воздух фонтаном, а из другого она медленно вытекает наружу.
Сейчас раскаленная субстанция стекает в море, образуя при этом ядовитые газы. Специалисты отмечают, что в первую очередь ситуация угрожает морской экосистеме, а для человека она почти не опасна, если держаться от дыма подальше. Однако сейчас есть две угрозы острову: обрушение берега и сильный ветер, который может разнести ядовитые пары и вызвать кислотные дожди.
Отметим, что за все время извержения из зоны бедствия были эвакуированы более шести тысяч человек, уничтожены более 700 зданий, виноградников и банановых плантаций. Местные власти объявили Ла Пальму зоной бедствия, а правительство Испании пообещало предоставить финансовую помощь пострадавшим при извержении.
Екатерина Гура