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13:48 (мск), источник: Погода Mail.ru

В небе над США заметили «огненный» шар синего цвета (видео)

Он взорвался и сгорел на высоте около 30 км.

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Десятки людей в США стали свидетелями падения крупного метеора. Они описали его как «огненный шар синего цвета», который стремительно пролетел на рассвете и ярко вспыхнул перед тем, как погаснуть.

Полет заметили жители нескольких штатов — Колорадо, Вайоминга и Нью-Мексико, некоторые слышали грохот, а камеры видеонаблюдения на нескольких зданиях успели сделать зрелищную запись.

По словам Криса Петерсона, который работает в обсерватории Cloudbait в Колорадо, метеор оказался очень близко к поверхности земли — на высоте около 30 км, тогда как большинство «небесных камней» сгорает на высоте 100−110 км.

Подобное случается в одном районе раз на несколько лет, добавил специалист в комментарии CBS Denver.

«Это необычно для такого большого объекта», — сказал Петерсон. По его словам, обычно от 90 до 95% метеора сгорает. Осколки, которые достигают земли, чаще всего размером с камушки гравия, реже — немного меньше теннисного мяча.

В начале августа гигантский метеор попал на камеру в Турции. Он практически долетел до Земли, и, прежде чем сгореть в атмосфере, вспыхнул ярким зеленым свечением.

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