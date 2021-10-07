Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 7 октябряВ этот день была основана старейшая авиакомпания, были сделаны первые снимки обратной стороны Луны и первые 100 женщин были приняты в Оксфорд
Фоторепортажи
10Венчание наследника династии Романовых в Санкт-Петербурге
1010 принадлежностей из школы, которые навсегда ушли в прошлое
12:08 (мск), источник: Погода Mail.ru

Лава вулкана Кумбре-Вьеха образовала в океане «новую землю» (видео)

Дельта, образовавшаяся при входе лавы в океан, простирается на 36 гектаров.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +18° 88% 768 мм рт. ст. 0 м/с
Во время загрузки произошла ошибка.

Пожарные канарского острова Гран-Канария, помогающие бороться с последствиями извержения вулкана Кумбре-Вьеха на соседнем острове Ла Пальма, опубликовали впечатляющие кадры лавы, стекающей в Атлантический океан.

По сообщениям специалистов, дельта, образовавшаяся при входе лавы в океан, уже простирается на 36 гектаров, и ее площадь продолжает расти. Лава, попадающая в холодные воды, быстро остывает и застывает, образуя обширные новые земли, которые по-прежнему дымятся и шипят.

Ожидается, что площадь дельты может увеличиться еще в два раза, так как в вулкане образовались новые трещины, из которых лава также устремилась по склону к воде. По суше лава растянулась на 36,24 километра в длину и 1,2 километра в ширину. Горячие потоки уничтожили более тысячи домов и более 400 гектаров земли с пальмовыми, кокосовыми и виноградными плантациями.

Сейчас лава активнее всего вытекает из двух новых трещин, которые образовались в начале октября после обрушения купола. По мнению экспертов, вулкан Кумбре-Вьеха вступил в зрелую фазу, но ждать окончания извержения пока еще слишком рано.

Напомним, вулкан Кумбре-Вьеха на канарском острове Ла Пальма начал извергаться 19 сентября. 22 сентября вулкан ненадолго ослабил свою активность, но днем 23 сентября снова начал извергаться в полную мощь. 29 сентября, ровно через 10 дней после начала извержения, первый поток лавы достиг океана.

Последнее извержение вулкана Кумбре-Вьеха было в 1971 году, но тогда оно было менее активным. Канарские власти объявили Ла Пальму зоной бедствия, а правительство Испании пообещало предоставить финансовую помощь всем пострадавшим.

Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.

Екатерина Гура

Во время загрузки произошла ошибка.
Здоровье
Оставить опухоль без питания: новая методика лечения рака Что такое химиоэмболизация опухоли?
Hi-Tech
Новый лидер. Назван смартфон с лучшим дисплеем По версии DxOMark
Горячие темы на Авто
Пытки людей . 432
Фейсяблюх сдох. Вацап надеются завтра поднять.Телега на грани. Гугля подыхает. 246
Курорты на берегу океана. 240
Люди 117
Кино
Бородина высказалась о сравнениях с Бузовой Она назвала «идиотским» мнение, что стала участницей шоу «Ледниковый период» из-за бывшей коллеги
Товары для дома
Топ-10 товаров с AliExpress для тех, у кого не работают соцсети
20 находок, благодаря которым вы забудете о беспорядке
Найдены товары, которые спасут дом от шерсти и грязных лап
15 хитов AliExpress, которые согреют холодными вечерами
Gnezdo.ru
Актрисы, которые были женами одного мужчины: фото
5 актеров СССР, которые прошли через детский дом
4 актера РФ, которые изменились до неузнаваемости
Не унаследовали внешность: дочки красавиц-звезд РФ
Леди
Как выживает 17-летняя россиянка, которая не может дышать (фото) В мечтах – поступить учиться на экономиста или бухгалтера, но муковисцидоз постепенно разрушает ее органы дыхания и пищеварения.
Дом
7 крутых идей для маленькой кухни в хрущевке
Меньше, да лучше: интерьер московской квартиры
Топ-10 товаров с AliExpress для тех, у кого не работают соцсети
Как выглядит загородный дом 72-летнего Юрия Николаева
Mail.RuО компанииРеклама
Обратная связьМобильнаяО проектеИнформация предоставлена: ИА «Метеоновости»