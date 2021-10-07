Лава вулкана Кумбре-Вьеха образовала в океане «новую землю» (видео)
Дельта, образовавшаяся при входе лавы в океан, простирается на 36 гектаров.
Дельта, образовавшаяся при входе лавы в океан, простирается на 36 гектаров.
Пожарные канарского острова Гран-Канария, помогающие бороться с последствиями извержения вулкана Кумбре-Вьеха на соседнем острове Ла Пальма, опубликовали впечатляющие кадры лавы, стекающей в Атлантический океан.
По сообщениям специалистов, дельта, образовавшаяся при входе лавы в океан, уже простирается на 36 гектаров, и ее площадь продолжает расти. Лава, попадающая в холодные воды, быстро остывает и застывает, образуя обширные новые земли, которые по-прежнему дымятся и шипят.
Ожидается, что площадь дельты может увеличиться еще в два раза, так как в вулкане образовались новые трещины, из которых лава также устремилась по склону к воде. По суше лава растянулась на 36,24 километра в длину и 1,2 километра в ширину. Горячие потоки уничтожили более тысячи домов и более 400 гектаров земли с пальмовыми, кокосовыми и виноградными плантациями.
Сейчас лава активнее всего вытекает из двух новых трещин, которые образовались в начале октября после обрушения купола. По мнению экспертов, вулкан Кумбре-Вьеха вступил в зрелую фазу, но ждать окончания извержения пока еще слишком рано.
Напомним, вулкан Кумбре-Вьеха на канарском острове Ла Пальма начал извергаться 19 сентября. 22 сентября вулкан ненадолго ослабил свою активность, но днем 23 сентября снова начал извергаться в полную мощь. 29 сентября, ровно через 10 дней после начала извержения, первый поток лавы достиг океана.
Последнее извержение вулкана Кумбре-Вьеха было в 1971 году, но тогда оно было менее активным. Канарские власти объявили Ла Пальму зоной бедствия, а правительство Испании пообещало предоставить финансовую помощь всем пострадавшим.
Екатерина Гура