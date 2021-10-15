Канарский остров засыпало сугробами из пепла (видео)
Те дома, которые не пострадали от лавы, теперь приходится откапывать из гигантских пепельных дюн.
Те дома, которые не пострадали от лавы, теперь приходится откапывать из гигантских пепельных дюн.
Почти месяц на канарском острове Ла Пальма извергается вулкан Кумбре-Вьеха. Раскаленные потоки лавы уже выжгли 656 гектаров земли и уничтожили более 1400 построек. Но от извержения пострадали не только те, кто потерял свое имущество.
Из-за активных выбросов вулкана большая часть острова покрылась гигантскими сугробами пепла. Те районы, который чудом избежали потоков лавы, теперь погребены под трехметровыми черными дюнами.
Местные жители вместе со спасателями активно расчищают жилые территории, но пепла так много, что задача кажется невыполнимой. Под тяжестью черных сугробов ломаются крыши, а двери и окна практически полностью пропали из вида. Передвигаться по некоторым улицам стало очень трудно.
А тем временем на остров уже начали ездить первые организованные группы туристов. Сообщается, что 14 октября посмотреть на извергающийся вулкан прибыла группа из 30 человек, которая состоит из испанских, британских, немецких и российских туристов. Приближаться к вулкану они не могут и должны соблюдать все необходимые меры безопасности. Зато могут посмотреть на природное шоу и сделать фото на память. Некоторые из них также собирают на улицах вулканический пепел в качестве сувениров.
Напомним, вулкан Кумбре-Вьеха начал извергаться на канарском острове Ла Пальма 19 сентября. Из-за извержения свои дома были вынуждены покинуть около семи тысяч человек. По прогнозам специалистов, активность вулкана не снижается и может продлиться еще пару месяцев.
Екатерина Гура