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10:32 (мск), источник: Погода Mail.ru

Канарский остров засыпало сугробами из пепла (видео)

Те дома, которые не пострадали от лавы, теперь приходится откапывать из гигантских пепельных дюн.

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Почти месяц на канарском острове Ла Пальма извергается вулкан Кумбре-Вьеха. Раскаленные потоки лавы уже выжгли 656 гектаров земли и уничтожили более 1400 построек. Но от извержения пострадали не только те, кто потерял свое имущество.

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Из-за активных выбросов вулкана большая часть острова покрылась гигантскими сугробами пепла. Те районы, который чудом избежали потоков лавы, теперь погребены под трехметровыми черными дюнами.

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Местные жители вместе со спасателями активно расчищают жилые территории, но пепла так много, что задача кажется невыполнимой. Под тяжестью черных сугробов ломаются крыши, а двери и окна практически полностью пропали из вида. Передвигаться по некоторым улицам стало очень трудно.

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А тем временем на остров уже начали ездить первые организованные группы туристов. Сообщается, что 14 октября посмотреть на извергающийся вулкан прибыла группа из 30 человек, которая состоит из испанских, британских, немецких и российских туристов. Приближаться к вулкану они не могут и должны соблюдать все необходимые меры безопасности. Зато могут посмотреть на природное шоу и сделать фото на память. Некоторые из них также собирают на улицах вулканический пепел в качестве сувениров.

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Напомним, вулкан Кумбре-Вьеха начал извергаться на канарском острове Ла Пальма 19 сентября. Из-за извержения свои дома были вынуждены покинуть около семи тысяч человек. По прогнозам специалистов, активность вулкана не снижается и может продлиться еще пару месяцев.

Екатерина Гура

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