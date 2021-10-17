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14:07 (мск), источник: Погода Mail.ru

Опасное «алмазное озеро» в Австралии привлекло сотни туристов

В нем купаются вопреки предупреждениям.

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Озеро Блэк-Даймонд к югу от города Перт в Австралии в последние годы привлекает множество туристов. Сюда приезжают семьи с детьми, компании друзей, влюбленные пары и блогеры, чтобы поплавать, покататься на лодках, устроить пикник и сфотографироваться на фоне прозрачной лазурной воды, которая сохраняет свой цвет при любой погоде.

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Однако чистой вода в озере кажется только на первый взгляд. На самом деле Блэк-Даймонд — это заброшенная алмазная шахта, которая была затоплена после вывода из эксплуатации в 50-х годах.

Уровень вредных бактерий в озере очень высок, о чем сообщают установленные местными властями таблички. Туристам не советуют купаться, а тем, кто вопреки рекомендации решит поплавать, советуют не нырять, чтобы случайно не глотнуть воды.

К предупреждениям почти не прислушиваются, пишет Daily Mail. В воде купаются и ныряют, а количество туристов растет с каждым годом.

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Ранее места с невероятной лазурной водой обнаружили и в России. Туристы и блогеры устремились к водоему с негашеной известью возле новосибирской ТЭЦ-5, который нарекли «сибирскими Мальдивами». Позже озеро закрыли для посещения. Позже в России обнаружили еще одни «Мальдивы», в этот раз безопасные.

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