«Ссору» галактик показали на фото
Одну из них ждет не очень приятное будущее.
Одну из них ждет не очень приятное будущее.
У галактик могут быть непростые взаимоотношения: они отдаляются, сближаются или поглощают друг друга, а иногда — зрелищно «ссорятся». Масштабную «ссору» галактик недавно запечатлел в подробностях космический телескоп «Хаббл».
Галактики NGC 7752 и NGC 7753 находятся на расстоянии около 220 миллионов световых лет от нас в созвездии Пегаса. Вместе эту пару обозначают Arp 86. В центре снимка — большая спиральная галактика NGC 7753, а NGC 7752 — ее спутница меньшего размера.
Итог «ссоры» астрономы могут предсказать уже сегодня: галактика-гигант либо поглотит свою крошечную компаньонку, либо выбросит ее в межгалактическое пространство.
Ранее бельгийский математик и музыкант Валерий Вермёлен заставил звучать черные дыры. Он преобразовал потоки данных от этих загадочных космических объектов в электронную музыку.
Анна Лысенко