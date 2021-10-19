Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: Всероссийский день лицеиста и биржевой крахВсероссийский день лицеиста, деление Руси на удельные княжества и другие события этого дня в истории.
Фоторепортажи
9Коварная еда: какие продукты еще больше разжигают аппетит
9В какие приметы и суеверия верят медики
11:39 (мск), источник: Погода Mail.ru

«Ссору» галактик показали на фото

Одну из них ждет не очень приятное будущее.

Погода в Вашингтоне:
Погода в Вашингтоне: Сейчас Прогноз на 2 недели Прогноз на месяц
Источник: ESA/Hubble and NASA, Dark Energy Survey, J. Dalcanton
Читайте также
Возвращение космического киноэкипажа на Землю. Что известно

У галактик могут быть непростые взаимоотношения: они отдаляются, сближаются или поглощают друг друга, а иногда — зрелищно «ссорятся». Масштабную «ссору» галактик недавно запечатлел в подробностях космический телескоп «Хаббл».

Галактики NGC 7752 и NGC 7753 находятся на расстоянии около 220 миллионов световых лет от нас в созвездии Пегаса. Вместе эту пару обозначают Arp 86. В центре снимка — большая спиральная галактика NGC 7753, а NGC 7752 — ее спутница меньшего размера.

Итог «ссоры» астрономы могут предсказать уже сегодня: галактика-гигант либо поглотит свою крошечную компаньонку, либо выбросит ее в межгалактическое пространство.

Ранее бельгийский математик и музыкант Валерий Вермёлен заставил звучать черные дыры. Он преобразовал потоки данных от этих загадочных космических объектов в электронную музыку.

Суперскидки до -70% на электронику, модную одежду, обувь и многое другое

Анна Лысенко

Во время загрузки произошла ошибка.
Gnezdo.ru
Вот главные ошибки США в Афганистане: их 3
Вот почему вдова Мягкова не появилась на кладбище
Еще одно союзное государство запросило помощь РФ
Чего лишилась Украина из-за войны на Донбассе
Hi-Tech
Салфетка за 2000 рублей: самый безумный анонс Apple Вероятно, шутить о новинке в сети будут долго
Авто
Как быстро можно накопить на новую машину в России? Проведенное исследование показало, жителям каких регионов нашей страны это сделать проще и быстрее
Кино
Эрнст оценил работу вернувшегося из космоса киноэкипажа Он заявил, что киноэкипаж перевыполнил план по съемкам фильма «Вызов»
Товары для дома
20 крутых товаров для борьбы с грязью и пылью
Cуперполезные находки с AliExpress, которые сделают жизнь проще
Что купить, если вы фанат сериала «Игра в кальмара»
Как правильно ухаживать за одеждой и обувью (фото)
Популярные темы на «Детях»
Ключи от нашей квартиры... 189
9 класс и медосмотр 156
Муж работает вахтами, приходится решать все проблемы самой 145
Немного лета в осень 120
Леди
У Бузовой пропал голос Сейчас певица проходит экстренное лечение
Дом
5 рабочих средств, которые отмоют пятна с окрашенных стен
Как правильно ухаживать за одеждой и обувью (фото)
5 необычных идей для интерьера из TikTok
Загородный коттедж 31-летней Нюши: как он выглядит
Mail.RuО компанииРеклама
Обратная связьМобильнаяО проектеИнформация предоставлена: ИА «Метеоновости»