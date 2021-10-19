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16:34 (мск), источник: Погода Mail.ru

Ученые нашли след первых звезд во Вселенной

Они были очень массивными и существовали недолго.

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Галактика Скульптор | Источник: Angus Lau

Итальянские астрономы обнаружили в космосе звезду, которая могла сформироваться из «первичного материала» Вселенной — остатков древнейшей звезды, появившейся вскоре после Большого взрыва.

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Гипотетические первые звезды во Вселенной, которые называют популяцией III, не дожили до наших дней. Они эволюционировали очень быстро, прожив всего около миллиона лет. В конце своей эволюции эти очень массивные звезды коллапсировали и вспыхнули как гиперновые. Из газа и пыли, выброшенных в космос, сформировалось новое поколение звезд. Одной из них, считают астрономы, и была AS0039 в галактике Скульптор.

Проанализировав состав AS0039, ученые обнаружили, что у звезды крайне низкое содержание металлов и практически отсутствует углерод. Астрономы впервые наблюдают подобный химический состав звезды за пределами Млечного Пути.

Уникальный состав указывает на то, что AS0039 сформировалась из материала звезды-предшественницы с необычно высокой энергией взрыва. Это одно из первых свидетельств существования в свое время гиперновых с нулевой металличностью, а значит, косвенное подтверждение, того, что звездные популяции III действительно существовали.

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