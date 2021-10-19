Ученые нашли след первых звезд во Вселенной
Они были очень массивными и существовали недолго.
Они были очень массивными и существовали недолго.
Итальянские астрономы обнаружили в космосе звезду, которая могла сформироваться из «первичного материала» Вселенной — остатков древнейшей звезды, появившейся вскоре после Большого взрыва.
Гипотетические первые звезды во Вселенной, которые называют популяцией III, не дожили до наших дней. Они эволюционировали очень быстро, прожив всего около миллиона лет. В конце своей эволюции эти очень массивные звезды коллапсировали и вспыхнули как гиперновые. Из газа и пыли, выброшенных в космос, сформировалось новое поколение звезд. Одной из них, считают астрономы, и была AS0039 в галактике Скульптор.
Проанализировав состав AS0039, ученые обнаружили, что у звезды крайне низкое содержание металлов и практически отсутствует углерод. Астрономы впервые наблюдают подобный химический состав звезды за пределами Млечного Пути.
Уникальный состав указывает на то, что AS0039 сформировалась из материала звезды-предшественницы с необычно высокой энергией взрыва. Это одно из первых свидетельств существования в свое время гиперновых с нулевой металличностью, а значит, косвенное подтверждение, того, что звездные популяции III действительно существовали.
Анна Лысенко