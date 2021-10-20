Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 20 октябряОткрытие Московского цирка на Цветном бульваре, освобождение Белграда, экспедиция Амундсена и другие события этого дня в истории
Фоторепортажи
19Названы победители Wildlife Photographer of the Year
9Коварная еда: какие продукты еще больше разжигают аппетит
12:55 (мск), источник: Погода Mail.ru

В Японии начал извергаться вулкан Асо (фото, видео)

Местных жителей просят не приближаться к нему на километр.

Погода в Вашингтоне:
Погода в Вашингтоне: Сейчас Прогноз на 2 недели Прогноз на месяц
6
фотографий
6
фотографий

Вулкан Асо на японском острове Кюсю извергнул столб пепла высотой 3,5 км.

Местных жителей призвали не подъезжать к нему ближе, чем на километр: сохраняется угроза извержения лавы и падения камней из пирокластических потоков. Сообщений о жертвах или повреждениях не поступало, сообщает «Аль-Джазира».

Во время загрузки произошла ошибка.

Японское метеорологическое агентство повысило уровень опасности для вулкана до 3 по пятибалльной шкале.

Ближайший к вулкану населенный пункт — город Асо с населением около 26,5 тысяч человек. Ожидается, что к вечеру здесь выпадет вулканический пепел.

Во время загрузки произошла ошибка.

Как сообщалось, на канарском острове Ла Пальма уже месяц извергается вулкан Кумбре-Вьеха. Раскаленные потоки лавы уже выжгли 656 гектаров земли и уничтожили более 1400 построек. Остров засыпало сугробами из пепла.

Суперскидки до -70% на электронику, модную одежду, обувь и многое другое

Анна Лысенко

Во время загрузки произошла ошибка.
Здоровье
По всему миру ищут людей с врожденной защитой от ковида Ученые рассчитывают наконец выяснить, какие именно генетические особенности обеспечивают таким людям устойчивость к инфекции.
Hi-Tech
Салфетка за 2000 рублей: самый безумный анонс Apple Вероятно, шутить о новинке в сети будут долго
Авто
Топ осенних товаров с «АлиЭкспресс»: для авто и не только Мы подобрали 20 классных товаров с AliExpress, которые пригодятся автомобилистам (и не только) осенью
Кино
Сергей Безруков госпитализирован с коронавирусом 48-летний актер показал фото из больничной палаты
Товары для дома
20 крутых товаров для борьбы с грязью и пылью
Cуперполезные находки с AliExpress, которые сделают жизнь проще
Что купить, если вы фанат сериала «Игра в кальмара»
Как правильно ухаживать за одеждой и обувью (фото)
Популярные темы на «Детях»
Забавные картинки 755
Беременна в 43. 553
Живность наша)))) 518
тема порассуждать а не ругаться) 444
Леди
67-летнюю Лайму Вайкуле не узнали на архивном фото Артистка разместила в сети кадр с Андреем Макаревичем
Дом
5 рабочих средств, которые отмоют пятна с окрашенных стен
Как правильно ухаживать за одеждой и обувью (фото)
5 необычных идей для интерьера из TikTok
Загородный коттедж 31-летней Нюши: как он выглядит
Mail.RuО компанииРеклама
Обратная связьМобильнаяО проектеИнформация предоставлена: ИА «Метеоновости»