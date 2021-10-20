В Японии начал извергаться вулкан Асо (фото, видео)
Местных жителей просят не приближаться к нему на километр.
Местных жителей просят не приближаться к нему на километр.
Вулкан Асо на японском острове Кюсю извергнул столб пепла высотой 3,5 км.
Местных жителей призвали не подъезжать к нему ближе, чем на километр: сохраняется угроза извержения лавы и падения камней из пирокластических потоков. Сообщений о жертвах или повреждениях не поступало, сообщает «Аль-Джазира».
Японское метеорологическое агентство повысило уровень опасности для вулкана до 3 по пятибалльной шкале.
Ближайший к вулкану населенный пункт — город Асо с населением около 26,5 тысяч человек. Ожидается, что к вечеру здесь выпадет вулканический пепел.
Как сообщалось, на канарском острове Ла Пальма уже месяц извергается вулкан Кумбре-Вьеха. Раскаленные потоки лавы уже выжгли 656 гектаров земли и уничтожили более 1400 построек. Остров засыпало сугробами из пепла.
Анна Лысенко